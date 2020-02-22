Рахим Стерлинг: «Манчестер Сити» 4 раза выигрывал АПЛ, но нашу команду никогда не уважали так, как «Ливерпуль»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что его команда не пользуется таким же уважением, как «Ливерпуль», поэтому игроки «горожан» не получают индивидуальные награды по итогам сезона.

— В прошлом году мы добились фантастических успехов в Англии, но игроком года стал Виргил ван Дейк из «Ливерпуля», что говорит само за себя. Голландец провел невероятный сезон, — приводит AS слова Стерлинга. — Помню, как в прошлые сезоны Яя Туре забивал по 20 мячей за год, играя в полузащите, но так и не получил награду лучшему игроку. Есть еще Серхио Агуэро, который выступает за «Ман Сити» уже почти 9 лет и успел за это время забить множество невероятных голов. Наша команда выиграла АПЛ 4 раза, но никто из нас ни разу не получил награду лучшему игроку сезона, это просто невозможно. В этом сезоне «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии, и приз уйдет кому-то из мерсисайдцев. Мы четырежды выигрывали титул, но к нам не относились с таким же уважением, как к «Ливерпулю».