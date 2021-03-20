Пулишич завел TikTok и показал неловкое жонглирование мячом
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич завел аккаунт в TikTok. Первым постом 22-летнего американца стал ролик, в котором он жонглирует мячом.
Стандартная чеканка мяча закончилась неловким падением хавбека.
Christian Pulisic's first ever TikTok ?— ESPN FC (@ESPNFC) March 19, 2021
(via christianmpulisic/TikTok) pic.twitter.com/wEYmHwPWvJ
В нынешнем сезоне Пулишич провел 27 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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