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Пулишич завел TikTok и показал неловкое жонглирование мячом

01:39
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич завел аккаунт в TikTok. Первым постом 22-летнего американца стал ролик, в котором он жонглирует мячом.

Стандартная чеканка мяча закончилась неловким падением хавбека.

В нынешнем сезоне Пулишич провел 27 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.

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