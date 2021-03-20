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«Лидс» вырвал победу у «Фулхэма»

01:05

«Лидс» обыграл «Фулхэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

«Фулхэм» — «Лидс» — 1:2 (1:1)

Голы: Бэмфорд, 29 (0:1). Аннерсен, 38 (1:1). Рафинья, 58 (1:2).

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна (Тете, 72), Адарабиойо, Робинсон, Лемина, Рид (Лофтус-Чик, 63), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Маджа (Митрович, 46), Лукман.

«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Клих, 77), Робертс (Кох, 90+3), Рафинья, Харрисон.

Предупреждения: Бэмфорд, 31. Лемина, 51. Лофтус-Чик, 90+2. Филлипс, 90+4.

Судья: Кут.

19 марта. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

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