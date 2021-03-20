«Лидс» вырвал победу у «Фулхэма»
«Лидс» обыграл «Фулхэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
29-й тур
«Фулхэм» — «Лидс» — 1:2 (1:1)
Голы: Бэмфорд, 29 (0:1). Аннерсен, 38 (1:1). Рафинья, 58 (1:2).
«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна (Тете, 72), Адарабиойо, Робинсон, Лемина, Рид (Лофтус-Чик, 63), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Маджа (Митрович, 46), Лукман.
«Лидс»: Мелье, Даллас, Льоренте, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Клих, 77), Робертс (Кох, 90+3), Рафинья, Харрисон.
Предупреждения: Бэмфорд, 31. Лемина, 51. Лофтус-Чик, 90+2. Филлипс, 90+4.
Судья: Кут.
19 марта. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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