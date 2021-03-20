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Гвардьола не сожалеет, что отпустил Санчо в дортмундскую «Боруссию»

06:32
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что не жалеет об уходе полузащитника Джейдона Санчо из команды в дортмундскую «Боруссию» в 2017 году.

«Я не сожалею. Если он счастлив, то счастлив и я. Это было решение самого Джейдона. Он отлично справляется в «Боруссии», остается только поздравить его. Он — исключительный футболист. Мы хотели, чтобы он остался в «Манчестер Сити», но он хотел уйти, поэтому мы решили не удерживать его. Я желаю ему всего наилучшего, за исключением игры против нашей команды», — цитирует Goal Гвардьолу.

Дортмундская «Боруссия» встретится с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/guardiola-has-no-regrets-over-sanchos-manchester-city/1sjg4qwg2t2xw1wg4a4v5hgpom

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