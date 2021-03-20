Гвардьола не сожалеет, что отпустил Санчо в дортмундскую «Боруссию»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что не жалеет об уходе полузащитника Джейдона Санчо из команды в дортмундскую «Боруссию» в 2017 году.
«Я не сожалею. Если он счастлив, то счастлив и я. Это было решение самого Джейдона. Он отлично справляется в «Боруссии», остается только поздравить его. Он — исключительный футболист. Мы хотели, чтобы он остался в «Манчестер Сити», но он хотел уйти, поэтому мы решили не удерживать его. Я желаю ему всего наилучшего, за исключением игры против нашей команды», — цитирует Goal Гвардьолу.
Дортмундская «Боруссия» встретится с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/guardiola-has-no-regrets-over-sanchos-manchester-city/1sjg4qwg2t2xw1wg4a4v5hgpom
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю