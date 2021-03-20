Гвардьола не сожалеет, что отпустил Санчо в дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что не жалеет об уходе полузащитника Джейдона Санчо из команды в дортмундскую «Боруссию» в 2017 году.

«Я не сожалею. Если он счастлив, то счастлив и я. Это было решение самого Джейдона. Он отлично справляется в «Боруссии», остается только поздравить его. Он — исключительный футболист. Мы хотели, чтобы он остался в «Манчестер Сити», но он хотел уйти, поэтому мы решили не удерживать его. Я желаю ему всего наилучшего, за исключением игры против нашей команды», — цитирует Goal Гвардьолу.

Дортмундская «Боруссия» встретится с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.