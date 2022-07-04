Пулишич не собирается покидать «Челси» этим летом

Полузащитник Кристиян Пулишич не собирается покидать «Челси» этим летом, сообщает Daily Mail.

Ранее предполагалось, что 23-летний американец может войти в сделку между «Челси» и «Ювентусом» относительно трансфера защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

В минувшем сезоне Пулишич забил 8 голов и отдал 4 передачи в 38 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.