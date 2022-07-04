Источник: игрок АПЛ арестован в Лондоне по подозрению в изнасиловании

Футболист клуба английской премьер-лиги, чье имя не раскрывается, был арестован полицией по подозрению в изнасиловании, утверждает The Telegraph.

Арест игрока национальной сборной состоялся 4 июля в Северном Лондоне из-за предполагаемого нападения на женщину в прошлом месяце.

По данным СМИ, имя игрока пока не называется в интересах следствия. Его допрашивают в связи с предполагаемым нападением.

При этом в полиции подтвердили факт ареста действующего футболиста. В клубе также уже проинформированы о сложившейся ситуации.