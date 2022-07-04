Данкан Фергюсон покинул тренерский штаб «Эвертона»

Бывший нападающий «Эвертона» Данкан Фергюсон покинул должность ассистента главного тренера «ирисок», сообщает BBC.

С февраля 2014 Данкан трудился в тренерском штабе первой команды, ассистируя различными специалистами и дважды успев побывать временно исполняющим обязанности главного тренера.

Однако теперь 50-летний шотландец покидает «Гудисон Парк», чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного тренера.

«Роль временщика вселила в меня уверенность насчет того, что я могу быть главным тренером. Клуб великолепно со мной обращался. Они поддерживали меня на протяжении всего пути», — заключил Фергюсон.

В свое время Фергюсон стал настоящей легендой «Эвертона», забив 73 гола в 273 матчах за мерсисайдский клуб.