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Сегодня, 12:12

«ПСЖ» не сможет подписать Ндомбеле, если не продаст кого-то из своих полузащитников

«ПСЖ» должен продать кого-то из своих полузащитников, чтобы подписать Ндомбеле
Карен Саркисян
Корреспондент

«ПСЖ» не сможет подписать полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, если не продаст кого-то из своих полузащитников, сообщает Get French Football News.

По информации источника, лондонский клуб готов отпустить 25-летнего француза в аренду, но «ПСЖ» придется разгрузить зарплатную ведомость и взять на себя всю зарплату полузащитника.

Для этого парижскому клубу нужно продать кого-то из своих полузащитников. Отмечается, что сделать это будет непросто, так как никто из них не хочет покидать клуб.

В нынешнем сезоне Ндомбеле забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Тоттенхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 38 миллиона евро.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/psg-need-to-sell-before-bringing-in-tanguy-ndombele/
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
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 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
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 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
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15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
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Манчестер Юнайтед

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Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

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