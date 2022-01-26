«ПСЖ» не сможет подписать Ндомбеле, если не продаст кого-то из своих полузащитников

«ПСЖ» должен продать кого-то из своих полузащитников, чтобы подписать Ндомбеле

«ПСЖ» не сможет подписать полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, если не продаст кого-то из своих полузащитников, сообщает Get French Football News.

По информации источника, лондонский клуб готов отпустить 25-летнего француза в аренду, но «ПСЖ» придется разгрузить зарплатную ведомость и взять на себя всю зарплату полузащитника.

Для этого парижскому клубу нужно продать кого-то из своих полузащитников. Отмечается, что сделать это будет непросто, так как никто из них не хочет покидать клуб.

В нынешнем сезоне Ндомбеле забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Тоттенхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 38 миллиона евро.