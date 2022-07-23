Жоржиньо признался, что уговорил Кулибали перейти в «Челси»
Полузащитник «Челси» Жоржиньо признался, что уговорил защитника «Наполи» Калиду Кулибали перейти в состав лондонского клуба.
«Сначала это была шутка: «Давай сыграем вместе». Но потом все стало серьезней. Я его подстегивал. Говорил мол, давай, переходи в «Челси», а Калиду был не против. Я сказал, что мы уже давно не играли вместе, не делили раздевалку», — цитирует Жоржиньо The Mirror.
30-летний итальянец и 31-летний сенегалец выступали за «Наполи» с 2014 по 2018 год.
Кулибали заключил с «Челси» контракт до 2026 года.
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|0-0
|0
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16
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|0
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17
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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|6.08
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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