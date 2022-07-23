Жоржиньо признался, что уговорил Кулибали перейти в «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо признался, что уговорил защитника «Наполи» Калиду Кулибали перейти в состав лондонского клуба.

«Сначала это была шутка: «Давай сыграем вместе». Но потом все стало серьезней. Я его подстегивал. Говорил мол, давай, переходи в «Челси», а Калиду был не против. Я сказал, что мы уже давно не играли вместе, не делили раздевалку», — цитирует Жоржиньо The Mirror.

30-летний итальянец и 31-летний сенегалец выступали за «Наполи» с 2014 по 2018 год.

Кулибали заключил с «Челси» контракт до 2026 года.