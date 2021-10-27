«Ливерпуль» обыграл «Престон» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» победил «Престон» (2:0).

Голы забивали Такуми Минамино и Дивок Ориги. Также в 1/4 финала пробился «Тоттенхэм». Команда обыграла «Бернли» (1:0) благодаря голу Лукаса Моуры. «Брентфорд» на выезде обыграл «Стоук Сити» (2:1).

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:1 (0:0)

Гол: Лукас Моура, 68.

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Робертс, Коллинз, Корк, Браунхил, Родригес (Вуд, 60), Гудмундссон (Леннон, 75), Выдра (Барнс, 60), Макнейл (Корне, 76).

«Тоттенхэм»: Голлини, Дэвис, Санчес, Ромеро, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ло Сельсо (Родон, 89), Скипп (Ндомбеле, 66), Кейн, Бергвайн (Сон Хын Мин, 66), Хиль (Лукас Моура, 25).

Предупреждения: Робертс, 70. Сон Хын Мин, 90+4.

Судья: Бэнкес.

27 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Престон» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:0)

Голы: Минамино, 62 (0:1). Ориги, 84 (0:2).

«Ливерпуль»: Адриан, Матип (Филлипс, 46), Цимикас, Гомес, Уильямс, Окслейд-Чемберлен (Бек, 90), Джонс (Диксон-Боннер, 90), Мортон, Ориги, Минамино, Блэр (Брэдли, 55).

Судья: Кут.

27 октября. Престон. Стадион «Дипдейл».

«Стоук Стити» — «Брентфорд» — 1:2 (0:2)

Голы: Канос, 22 (0:1). Тони, 40 (0:2). Сойерс, 57 (1:2).

«Брентфорд»: Фернандес, Йергенсен, Айер, Роэрслев Расмуссен, Гуд, Годдос, Йенсен (Хенри, 72), Бидструп (Нергор, 62), Тони, Канос (Оньека, 72), Форсс (Фосу, 73).

Предупреждение: Годдос, 76.

Судья: Салисбери.

27 октября. Стоук-он-Трент. Стадион «Бет365 Стэдиум».