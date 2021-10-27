Погба из-за удаления пропустит игры против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет в трех матчах. Как информирует официальный сайт клуба, футболист пропустит игры с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Уотфордом».

28-летний французский полузащитник получил красную карточку в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:5). На 59-й минуте он совершил опасный подкат возле своей штрафной, сбив игрока соперника Наби Кейта.

Погба в сезоне АПЛ-2021/22 сыграл 9 матчей и отдал 7 голевых передач.

«МЮ» в турнирной таблице занимает седьмое место с 14 очками в 9 матчах.