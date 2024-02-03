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Сегодня, 09:51

Источник: представители Холанна убеждены, что форвард должен перейти в «Реал»

В окружении Холанна уверены, что форвард должен перейти в «Реал»
Руслан Минаев
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Представители нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна убеждены, что норвежец должен перейти в «Реал», сообщает The Sun.

Отмечается, что только в мадридском клубе 23-летний форвард сможет получить признание, которого заслуживает.

Ранее сообщалось, что «Реал» подготовил подробный план по трансферу Холанна.

Форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне Холанн провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 180 миллионов евро. Контракт игрока с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 15 6 1 51-19 51
2
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
3
 Арсенал 22 14 4 4 44-21 46
4
 Тоттенхэм 22 13 4 5 47-33 43
5
 Астон Вилла 22 13 4 5 44-30 43
6
 Вест Хэм 22 10 6 6 36-33 36
7
 МЮ 22 11 2 9 28-32 35
8
 Ньюкасл 22 10 2 10 44-33 32
9
 Брайтон 22 8 8 6 38-37 32
10
 Челси 22 9 4 9 36-35 31
11
 Вулверхэмптон 22 8 5 9 33-35 29
12
 Борнмут 21 7 5 9 29-40 26
13
 Фулхэм 22 7 4 11 28-36 25
14
 Кр. Пэлас 22 6 6 10 25-36 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Нот. Форест 22 5 5 12 27-40 20
17
 Лутон Таун 21 5 4 12 28-38 19
18
 Эвертон 22 8 4 10 24-28 18
19
 Бернли 22 3 3 16 22-45 12
20
 Шеффилд Юн. 22 2 4 16 19-54 10
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37 тур
38 тур
3.02 15:30
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
3.02 18:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
3.02 18:00
Бернли – Фулхэм
 - : -
3.02 18:00
Ньюкасл – Лутон Таун
 - : -
3.02 20:30
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
 - : -
4.02 17:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
4.02 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
4.02 17:00
МЮ – Вест Хэм
 - : -
4.02 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
5.02 23:00
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 18 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 18 1 7
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