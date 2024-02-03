Источник: представители Холанна убеждены, что форвард должен перейти в «Реал»
Представители нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна убеждены, что норвежец должен перейти в «Реал», сообщает The Sun.
Отмечается, что только в мадридском клубе 23-летний форвард сможет получить признание, которого заслуживает.
Ранее сообщалось, что «Реал» подготовил подробный план по трансферу Холанна.
Форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне Холанн провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 180 миллионов евро. Контракт игрока с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|15
|6
|1
|51-19
|51
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|4
|3
|51-24
|46
|
3
|Арсенал
|22
|14
|4
|4
|44-21
|46
|
4
|Тоттенхэм
|22
|13
|4
|5
|47-33
|43
|
5
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|44-30
|43
|
6
|Вест Хэм
|22
|10
|6
|6
|36-33
|36
|
7
|МЮ
|22
|11
|2
|9
|28-32
|35
|
8
|Ньюкасл
|22
|10
|2
|10
|44-33
|32
|
9
|Брайтон
|22
|8
|8
|6
|38-37
|32
|
10
|Челси
|22
|9
|4
|9
|36-35
|31
|
11
|Вулверхэмптон
|22
|8
|5
|9
|33-35
|29
|
12
|Борнмут
|21
|7
|5
|9
|29-40
|26
|
13
|Фулхэм
|22
|7
|4
|11
|28-36
|25
|
14
|Кр. Пэлас
|22
|6
|6
|10
|25-36
|24
|
15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31-36
|22
|
16
|Нот. Форест
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
17
|Лутон Таун
|21
|5
|4
|12
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|8
|4
|10
|24-28
|18
|
19
|Бернли
|22
|3
|3
|16
|22-45
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|22
|2
|4
|16
|19-54
|10
|3.02
|15:30
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|3.02
|18:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|3.02
|18:00
|
Бернли – Фулхэм
|- : -
|3.02
|18:00
|
Ньюкасл – Лутон Таун
|- : -
|3.02
|20:30
|
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
|- : -
|4.02
|17:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|4.02
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|4.02
|17:00
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|4.02
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|5.02
|23:00
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|18
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|18
|1
|7