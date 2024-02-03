Источник: представители Холанна убеждены, что форвард должен перейти в «Реал»

В окружении Холанна уверены, что форвард должен перейти в «Реал»

Представители нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна убеждены, что норвежец должен перейти в «Реал», сообщает The Sun.

Отмечается, что только в мадридском клубе 23-летний форвард сможет получить признание, которого заслуживает.

Ранее сообщалось, что «Реал» подготовил подробный план по трансферу Холанна.

Форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне Холанн провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.