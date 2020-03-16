Премьер-министр Великобритании советует отказаться от массовых мероприятий, в том числе спортивных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Он призвал избегать массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований. При этом в стране ранее уже были отменены или перенесены все ближайшие соревнования. Так, матчи английской премьер-лиги не состоятся как минимум до 3 апреля.

— Как мы уже говорили в последние несколько недель, вероятность заражения болезнью на массовых мероприятиях, таких как спортивные соревнования, относительно низкая. Но мы, конечно, рекомендуем избегать не социальных контактов, которые не являются крайне необходимыми и распространяем этот совет в том числе на массовые мероприятия.