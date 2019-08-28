Представитель кузена Джеррарда обвинил «Ливерпуль» в нанесении психологической травмы

Саиф Рубье, представитель нападающего «Ливерпуля» Бобби Данкана, обвинил «красных» в нанесении игроку психологической травмы.

В разговоре с корреспондентом Daily Mail Рубье пожаловался, что «Ливерпуль» не хочет поднимать ему зарплату, а также посетовал, что клуб не хочет предлагать футболисту новый контракт с повышенным окладом.

«Ливерпуль» ответил представителю Данкана через свой официальный сайт.

— Футбольный клуб «Ливерпуль» шокирован и разочарован необоснованными обвинениями в свой адрес со стороны одного из игроков нашей команды, — говорится в сообщении клуба.

Ранее Данкан мог оказаться в «Фиорентине» и «Нордшелланне», но «Ливерпуль» отклонил предложения итальянцев и датчан. 18-летний нападающий известен общественности как кузен Джеррарда.