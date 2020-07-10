Правительство Великобритании сделало замечание клубам АПЛ. Все дело в социальной дистанции

Клубы чемпионата Англии получили сообщения от органов правительства Великобритании, в которых было сказано о необходимости социального дистанцирования во время перерыва на водопой и в процессе празднования голов, сообщает The Telegraph.

В правительстве рассчитывают, что футболисты снизят ненужный контакт во время матчей для демонстрации хорошего примера для общества.

АПЛ была возобновлена 17 июня. Чемпионат Англии был приостановлен с марта из-за коронавируса.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 92 очками. Команда досрочно стала чемпионом Англии в нынешнем сезоне.