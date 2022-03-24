Власти Великобритании разрешили Абрамовичу вложить в «Челси» до 30 миллионов фунтов

Правительство Великобритании внесло очередное изменение в операционную лицензию «Челси», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

По информации источника, согласно нововведению, компания-учредитель может вложить в «Челси» до 30 миллионов фунтов, чтобы поддержать работу клуба на фоне проблем с наличностью и ликвидностью.

Учредителем лондонского клуба является компания Fordstam Ltd, которая принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб и передал управление попечителям благотворительного фонда.