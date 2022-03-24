В АПЛ не разрешили подписывать игроков российских и украинских клубов до конца сезона

Английским клубам не разрешили подписывать футболистов из чемпионата России

Английским клубам не разрешили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины, сообщает The Times.

По информации источника, АПЛ не разрешила своим клубам регистрировать игроков из России и с Украины до конца нынешнего сезона, несмотря на разрешение ФИФА.

Отмечается, что данное решение было принято из желания сохранить целостность турнира.

Напомним, что ранее подобные решения приняли в серии А и бундеслиге.