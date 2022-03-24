Коутиньо: «Сложно сказать, что пошло не так в «Барселоне». Но я благодарен клубу за веру»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо поделился воспоминаниями об игре за «Ливерпуль».

«В «Ливерпуле» я написал прекрасную историю, там я был счастлив, — приводит слова Коутиньо Globo Esporte. — Теперь я начинаю писать историю с «Астон Виллой». Я счастлив, что снова могу играть в АПЛ».

Также полузащитник ответил на вопрос о том, что у него не получилось в «Барселоне».

«Сложно сказать, что пошло не так в «Барселоне». Стабильность и манера моей игры могли быть иными. Но я благодарен клубу за веру, всегда буду очень уважать его», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Астон Виллу» в АПЛ.