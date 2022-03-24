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Коутиньо: «Сложно сказать, что пошло не так в «Барселоне». Но я благодарен клубу за веру»

Коутиньо поделился воспоминаниями об игре за «Ливерпуль» и «Барселону»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо поделился воспоминаниями об игре за «Ливерпуль».

«В «Ливерпуле» я написал прекрасную историю, там я был счастлив, — приводит слова Коутиньо Globo Esporte. — Теперь я начинаю писать историю с «Астон Виллой». Я счастлив, что снова могу играть в АПЛ».

Также полузащитник ответил на вопрос о том, что у него не получилось в «Барселоне».

«Сложно сказать, что пошло не так в «Барселоне». Стабильность и манера моей игры могли быть иными. Но я благодарен клубу за веру, всегда буду очень уважать его», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Астон Виллу» в АПЛ.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2022/03/23/noticias-selecao-brasileira-philippe-coutinho-entrevista-aston-villa-recuperacao-cirurgia.ghtml
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 Челси 28 17 8 3 57-19 59
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
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 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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Астон Вилла – Бернли
 - : -
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19.12 17:00
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19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
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19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
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12.01 22:45
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Ливерпуль

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