Появились фотографии новой гостевой формы «Челси»

Портал Footy Headlines показал новый гостевой комплект формы «Челси» на сезон-2022/23. Футболка будет белого цвета с голубыми полосами на передней части.

Ожидается, что впервые «синие» покажут новую форму во время предсезонного туре по США.

Chelsea's away kit looks great right... pic.twitter.com/albl2hWXgq — The thinker man (@kwekuedilson) July 4, 2022

В прошедшем сезоне «Челси» в 38 матчах набрал 74 очка и занял 3-е место в АПЛ. В первом туре нового сезона «Челси» на выезде сыграет против «Эвертона». Игра состоится 6 августа.