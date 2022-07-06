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Сегодня, 05:09

Появились фотографии новой гостевой формы «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Портал Footy Headlines показал новый гостевой комплект формы «Челси» на сезон-2022/23. Футболка будет белого цвета с голубыми полосами на передней части.

Ожидается, что впервые «синие» покажут новую форму во время предсезонного туре по США.

В прошедшем сезоне «Челси» в 38 матчах набрал 74 очка и занял 3-е место в АПЛ. В первом туре нового сезона «Челси» на выезде сыграет против «Эвертона». Игра состоится 6 августа.

ФК Челси
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
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Борнмут – Астон Вилла
 - : -
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 - : -
6.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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