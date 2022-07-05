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Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал, как его партнер по лондонскому клубу, экс-полузащитник Андрей Аршавин смотрел порно во время матча.

— Вы немного поиграли с Аршавиным в «Арсенале». Есть какая-то сумасшедшая история, связанная с ним?

— Пожалуйста! Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.

— Уже интересно.

— Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда отличные отношения с Андреем.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-05-emmanuel-adebayor-andrey-arshavin-arsenal-london-roman-pavlyuchenko-tottenkhem-istorii-pro-arshavina-gde-seychas-pavlyuchenko
Андрей Аршавин
Футбол
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