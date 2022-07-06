Маркос Алонсо хочет уйти из «Челси»

Защитник Маркос Алонсо намерен уйти из «Челси» в это трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок готов подать официальный запрос на трансфер, чтобы переход состоялся.

Алонсо знает, что больше не является игроком стартового состава, поэтому хочет перемен.

В сезоне-2021/22 Алонсо сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.