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Сегодня, 06:47

Маркос Алонсо хочет уйти из «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Маркос Алонсо намерен уйти из «Челси» в это трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок готов подать официальный запрос на трансфер, чтобы переход состоялся.

Алонсо знает, что больше не является игроком стартового состава, поэтому хочет перемен.

В сезоне-2021/22 Алонсо сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Маркос Алонсо
Футбол
ФК Челси
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