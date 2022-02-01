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Помощник Тухеля ушел в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

Джо Эдвардс покинул «Челси» и присоединился к тренерскому штабу Лэмпарда в «Эвертоне»
Виктория Кравченко

Помощник главного тренера «Челси» Томаса Тухеля Джо Эдвардс покинул лондонский клуб. Он присоединился к тренерскому штабу Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне», сообщается на сайте синих.

«После 27 лет в клубе Эдвардс отправляется в «Эвертон». Он покидает «Челси» с нашими наилучшими пожеланиями и благодарностью за годы работы», — говорится в заявлении.

Эдвард работал в академии «Челси» с 2004 года. В 2019-м он вошел в штаб Лэмпарда в лондонском клубе. Лэмпард объявил о подписании контракта с «Эвертоном» 31 января. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

ФК Челси
ФК Эвертон
Томас Тухель
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 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
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 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
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 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
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Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
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Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
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16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
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Ливерпуль

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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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