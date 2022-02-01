Помощник Тухеля ушел в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне»

Джо Эдвардс покинул «Челси» и присоединился к тренерскому штабу Лэмпарда в «Эвертоне»

Помощник главного тренера «Челси» Томаса Тухеля Джо Эдвардс покинул лондонский клуб. Он присоединился к тренерскому штабу Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне», сообщается на сайте синих.

«После 27 лет в клубе Эдвардс отправляется в «Эвертон». Он покидает «Челси» с нашими наилучшими пожеланиями и благодарностью за годы работы», — говорится в заявлении.

Эдвард работал в академии «Челси» с 2004 года. В 2019-м он вошел в штаб Лэмпарда в лондонском клубе. Лэмпард объявил о подписании контракта с «Эвертоном» 31 января. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.