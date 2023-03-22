Кукурелья признался, что ничего не знал об Энцо Фернандесе до ЧМ-2022

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признался, что не знал Энцо Фернандеса до того, как увидел его игру на чемпионате мира в составе сборной Аргентины.

«Я смотрел матчи чемпионата мира, где играли мои друзья. В тот раз я смотрел матч Аргентины, потому что выступал Алексис Макаллистер и сказал всем, кто был со мной: «Мне очень нравится 24-й номер, он действительно сильный». Но я совершенно не знал, где он играет. Пришлось искать в интернете информацию. Я сразу же сказал своим друзьям, что он мне очень понравился, а через несколько недель он оказался в «Челси».

Полузащитник Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси» за 121 миллион евро в зимнее трансферное окно.

22-летний аргентинец провел за лондонский клуб 9 матчей и отметился 2 результативными передачами.