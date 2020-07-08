Полузащитник «Тоттенхэма» Дайер дисквалифицирован на 4 матча за стычку с фанатом

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Игрок получил наказание за эпизод, произошедший в матче 5-го раунда Кубка Англии против «Норвича» (1:1, 3:4 — по пенальти), который состоялся 4 марта 2020 года. После окончания игры Дайер залез на фанатскую трибуну и стал выяснять отношения с одним из болельщиков. Позднее сообщалось, что фанат оскорбил брата футболиста.

Помимо дисквалификации, игрок также оштрафован на 40 тысяч фунтов.