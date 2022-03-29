«МЮ» интересуется Нагельсманном, но клуб считает, что тренер останется в «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к главному тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководству английского клуба нравится 34-летний немец. Однако в клубе уверены в том, что тренер останется в «Баварии».

Напомним, что основные кандидаты на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» — Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что тен Хаг произвел впечатление на руководство «Манчестер Юнайтед» во время собеседования. 52-летний нидерландец является фаворитом на пост главного тренера манкунианцев.