Гюндоган рассказал, что Клопп первым поздравил его с чемпионством

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп первым поздравил его с чемпионством в сезоне-2021/22 АПЛ.

«Клопп был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством. Мы всегда уважали друг друга. Он провел еще один хороший сезон с «Ливерпулем» и серьезно усложнил нам жизнь. Клопп — выдающийся человек и тренер, и показывает это уже много лет», — цитирует Гюндогана Sport1.de.

Гюндоган играл под руководством немецкого специалиста в дортмундской «Боруссии» с 2011 по 2015 год.

В текущем сезоне Гюндоган провел 43 матча за «Сити» в АПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В том числе дубль в ворота «Астон Виллы» в матче 38-го тура, который принес его команде четвертый за последние 5 лет титул чемпиона АПЛ.

«Ливерпуль» закончил сезон на втором месте.