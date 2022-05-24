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Сегодня, 21:35

Гюндоган рассказал, что Клопп первым поздравил его с чемпионством

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп первым поздравил его с чемпионством в сезоне-2021/22 АПЛ.

«Клопп был одним из первых, кто поздравил меня с чемпионством. Мы всегда уважали друг друга. Он провел еще один хороший сезон с «Ливерпулем» и серьезно усложнил нам жизнь. Клопп — выдающийся человек и тренер, и показывает это уже много лет», — цитирует Гюндогана Sport1.de.

Гюндоган играл под руководством немецкого специалиста в дортмундской «Боруссии» с 2011 по 2015 год.

В текущем сезоне Гюндоган провел 43 матча за «Сити» в АПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В том числе дубль в ворота «Астон Виллы» в матче 38-го тура, который принес его команде четвертый за последние 5 лет титул чемпиона АПЛ.

«Ливерпуль» закончил сезон на втором месте.

Илкай Гюндоган
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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