Маунт готов обсудить продление контракта с «Челси»

Полузащитник Мейсон Маунт готов обсудить продление контракта с «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ограничения, наложенные на подписание контрактов и последующие трансферы, мешают «синим» сейчас продлить контракт с 23-летним игроком. Однако, в ближайшее время клуб должен перейти к новым владельцам, что позволит команде заключать новые сделки.

Маунт готов подписать новое соглашение с лондонским клубом и открыт для переговоров после того, как финансовая ситуация стабилизируется.

Нынешний контракт полузащитника с «Челси» истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Маунт провел 53 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 16 голевых передач.