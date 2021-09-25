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Полузащитник «Ливерпуля» Кейта пропустит матч против «Брентфорда»

12:49
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Наби Кейта пропустит матч 6-го тура АПЛ против «Брентфорда».

«У Наби повреждение. Ничего серьезного, но игру с «Брентфордом» он пропустит. Возможно, он пропустит еще какое-то время, посмотрим. Травма несерьезная, но болезненная, нам нужно последить, как Кейта будет восстанавливаться. Конечно, неприятно, что футболисты, которые проводят хорошую предсезонку, проводят несколько матчей и вылетают», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

Кейта провел 6 матчей за «Ливерпуль» в сезоне-2021/22, на его счету 1 гол.

Матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 19.30 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/444559-klopp-offers-further-update-on-thiago-and-keita-fitness

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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