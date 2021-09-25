Полузащитник «Ливерпуля» Кейта пропустит матч против «Брентфорда»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Наби Кейта пропустит матч 6-го тура АПЛ против «Брентфорда».
«У Наби повреждение. Ничего серьезного, но игру с «Брентфордом» он пропустит. Возможно, он пропустит еще какое-то время, посмотрим. Травма несерьезная, но болезненная, нам нужно последить, как Кейта будет восстанавливаться. Конечно, неприятно, что футболисты, которые проводят хорошую предсезонку, проводят несколько матчей и вылетают», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.
Кейта провел 6 матчей за «Ливерпуль» в сезоне-2021/22, на его счету 1 гол.
Матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 19.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/444559-klopp-offers-further-update-on-thiago-and-keita-fitness
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