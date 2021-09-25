Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не хватает нападающего

12:25
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команде не хватает нападающего.

«Нападающий есть нападающий — они живут в своем мире. Они, как и вратари — самые особенные игроки, их сложнее заполучить. У нас много лет был Агуэро, но, к сожалению, в прошлом году у него было много проблем из-за травм. Мы справились без него, но с ним на поле мы делали больше, чем без него. У нас есть исключительно хорошие футболисты, но у нас нет конкретного оружия, как у «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма». Нам нужно использовать то, что можем. У нас нет человека, который забивал бы по 25 голов за сезон самостоятельно, значит, нам надо выполнять эту норму коллективно», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 5 матчах. В летнее трансферное окно сообщалось, что клуб мог подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, но сделка не состоялась.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/12040/12417244/pep-guardiola-admits-man-city-lack-a-striking-weapon-after-failed-harry-kane-pursuit

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

О чем три года молчал Галицкий. Главное в интервью миллиардера
Эльбрус забрал пять жизней альпинистов-любителей. Кто виноват в трагедии?
«Зачем своих бить? Бить надо врагов. Саша — враг». Дацик разнес британца, а теперь хочет размазать Емельяненко
Воры вернули Весниной олимпийские медали с запиской и коробкой конфет
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд