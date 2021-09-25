Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не хватает нападающего
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команде не хватает нападающего.
«Нападающий есть нападающий — они живут в своем мире. Они, как и вратари — самые особенные игроки, их сложнее заполучить. У нас много лет был Агуэро, но, к сожалению, в прошлом году у него было много проблем из-за травм. Мы справились без него, но с ним на поле мы делали больше, чем без него. У нас есть исключительно хорошие футболисты, но у нас нет конкретного оружия, как у «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма». Нам нужно использовать то, что можем. У нас нет человека, который забивал бы по 25 голов за сезон самостоятельно, значит, нам надо выполнять эту норму коллективно», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.
«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 5 матчах. В летнее трансферное окно сообщалось, что клуб мог подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, но сделка не состоялась.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12040/12417244/pep-guardiola-admits-man-city-lack-a-striking-weapon-after-failed-harry-kane-pursuit
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