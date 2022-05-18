Милнер: «Я сказал Тренту: «Твой шкафчик с трофеями полон, но не устань от этого»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал об эмоциях после победы в Кубке Англии.

14 мая мерсисайдцы обыграли «Челси» (0:0, 6:5 пен.) и выиграли восьмой Кубок Англии в истории клуба.

«Ты видишь, что все испытывают то же, что и ты сам: облегчение, радость, все остальное, — приводит слова Милнера The Guardian. — Это особенная группа игроков и особенная группа людей, с которыми можно поделиться эмоциями в раздевалке после матча. Я сказал Тренту: «Твой шкафчик с трофеями полон, но не устань от этого». Он заслуживает этого, потому что он хороший игрок, но никогда не знаешь, когда что-то изменится. Так что ты должен наслаждаться этими моментами, пока они есть».

Отметим, что 27 февраля «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка английской лиги. Таким образом, мерсисайдцы завоевали второй трофей в нынешнем сезоне.