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Клопп — о каминг-ауте игрока «Блэкпула»: «Надеюсь, другие последуют его примеру»

Клопп поддержал игрока «Блэкпула» Дэниелса, совершившего каминг-аут
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал игрока «Блэкпула» Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут.

«Прекрасно, что Джейк чувствует себя достаточно храбрым, чтобы сделать это, — приводит слова Клоппа Goal.com. — Когда я услышал, как Дэниелс разговаривает, не мог поверить, что ему 17 лет. Очевидно, что он уже зрелый парень. Все футбольное сообщество поддержит его, я уверен на 100 процентов«.

По словам тренера, ему понравилось, как игрок донес свое сообщение.

«Джейк прав в том, что сказал. Он не хотел больше скрывать себя от всех. Это хорошо. Я не знаю Джейка лично, но горжусь им. Это важный шаг. Мы живем в 2022 году. То, что каминг-аут сейчас превращается в такое большое событие, — это безумие, но мы на правильном пути. Это хорошее начало. Надеюсь, другие последуют его примеру и смогут сделать то же самое. Это было бы просто великолепно», — сказал он.

В понедельник, 16 мая, Дэниелс сделал каминг-аут. Заявление игрока было опубликовано на официальном сайте клуба.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
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 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
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 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
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 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
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Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
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Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
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 1 : 1
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Ньюкасл – Лестер
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10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 2
11.05 21:30
Лидс – Челси
 0 : 3
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
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19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

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Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

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