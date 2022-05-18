Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал игрока «Блэкпула» Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут.

«Прекрасно, что Джейк чувствует себя достаточно храбрым, чтобы сделать это, — приводит слова Клоппа Goal.com. — Когда я услышал, как Дэниелс разговаривает, не мог поверить, что ему 17 лет. Очевидно, что он уже зрелый парень. Все футбольное сообщество поддержит его, я уверен на 100 процентов«.

По словам тренера, ему понравилось, как игрок донес свое сообщение.

«Джейк прав в том, что сказал. Он не хотел больше скрывать себя от всех. Это хорошо. Я не знаю Джейка лично, но горжусь им. Это важный шаг. Мы живем в 2022 году. То, что каминг-аут сейчас превращается в такое большое событие, — это безумие, но мы на правильном пути. Это хорошее начало. Надеюсь, другие последуют его примеру и смогут сделать то же самое. Это было бы просто великолепно», — сказал он.

В понедельник, 16 мая, Дэниелс сделал каминг-аут. Заявление игрока было опубликовано на официальном сайте клуба.