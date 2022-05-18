Каррагер: «Думаю, что Клопп может выставить любую команду и она выиграет»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, что думает о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле». 17 мая клуб в гостях обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

«В том, что Клопп создал в «Ливерпуле», есть что-то особенное — и это не только стартовые одиннадцать игроков. Он может выставить любую команду, и она играет с менталитетом победителей — это невероятно», — цитирует Каррагера Daily Mail

За тур до финиша АПЛ команда Юргена Клоппа отстает от «Манчестер Сити» на одно очко в борьбе за чемпионство.