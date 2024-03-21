Мхитарян — о Клоппе: «За него ты как игрок готов отдать жизнь»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился мнением о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Футболист работал вместе со специалистом в дортмундской «Боруссии».

«Какой Клопп тренер? Психолог. Который наделяет тебя уверенностью и дает тебе свободу на поле. За него ты отдашь свою жизнь», — приводит слова Мхитаряна пресс-служба «Интера».

В январе этого года 56-летний Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона.

Красные идут вторыми в АПЛ, набрав 64 очка в 28 матчах.