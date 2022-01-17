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Сегодня, 19:00

Тухель: «Лукаку — ключевой игрок «Челси». Но футбол — командный вид спорта, а не игра, где десять человек обслуживают одиннадцатого»

Томас Тухель высказался о результативности Ромелу Лукаку в «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о результативности нападающего команды Ромелу Лукаку.

«Мы делаем все для того, чтобы помочь Ромелу, — приводит слова Тухеля Daily Mail. — Лукаку ключевой игрок «Челси». Но футбол — командный вид спорта, а не игра, где десять человек обслуживают одиннадцатого. Мы в такой футбол не играем. Каждый игрок работает на благо команды. И никак иначе».

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за лондонскую команду.

После 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 баллов.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10410975/Chelsea-Thomas-Tuchel-insists-wrong-change-approach-suit-Romelu-Lukaku.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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