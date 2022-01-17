Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о результативности нападающего команды Ромелу Лукаку.

«Мы делаем все для того, чтобы помочь Ромелу, — приводит слова Тухеля Daily Mail. — Лукаку ключевой игрок «Челси». Но футбол — командный вид спорта, а не игра, где десять человек обслуживают одиннадцатого. Мы в такой футбол не играем. Каждый игрок работает на благо команды. И никак иначе».

В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за лондонскую команду.

После 22 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 баллов.