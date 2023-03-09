«Челси» готов летом продать Маунта. За него поборются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус»
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» готовы побороться за игрока «Челси» Маунта
«Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт близок к уходу из клуба, сообщает The Guardian.
По информации источника, клубу не удается договориться с 24-летним хавбеком о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. В связи с этим «Челси» готов рассмотреть варианты его продажи в конце сезона. На Маунта претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне англичанин сыграл 23 матча в АПЛ, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47-28
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|24
|9
|11
|4
|40-32
|38
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|15:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|11.03
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|11.03
|18:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|11.03
|18:00
|
Лестер – Челси
|- : -
|11.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|11.03
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|12.03
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|12.03
|17:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|12.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4
Новости