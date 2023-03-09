«Челси» готов летом продать Маунта. За него поборются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус»

«Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт близок к уходу из клуба, сообщает The Guardian.

По информации источника, клубу не удается договориться с 24-летним хавбеком о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. В связи с этим «Челси» готов рассмотреть варианты его продажи в конце сезона. На Маунта претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне англичанин сыграл 23 матча в АПЛ, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.