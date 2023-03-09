Футболисты «Тоттенхэма» упрашивают Почеттино вернуться на пост главного тренера

Футболисты «Тоттенхэма» рассчитывают на возвращение Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в клубе растет уверенность в том, что контракт с Антонио Конте продлен не будет. Ветераны скучают по смелой игре, которая была при Почеттино, и считают, что развитию игроков не уделяется должного внимания.

Некоторые футболисты и работники клуба упрашивают аргентинского специалиста вернуться, когда появится такая возможность.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 года по ноябрь 2019. 50-летний аргентинец остается безработным с момента увольнения из «ПСЖ» летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике на замену Конте.