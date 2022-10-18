Канте выбыл на 4 месяца и пропустит чемпионат мира-2022

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте пропустит 4 месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает лондонский клуб на своем официальном сайте. Игрок успешно перенес операцию.

Таким образом, хавбек пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре, который стартует 20 ноября.

Канте принял участие в первых двух турах чемпионата Англии-2022/23 и не отличился результативными действиями. 31-летний француз не появлялся на поле с 14 августа.