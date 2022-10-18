Форвард «Ливерпуля» Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы икроножной мышцы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев и сборной Португалии Диогу Жота выбыл на длительный срок и пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

Жота получил мышечную травму во втором тайме матча 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0). Футболиста унесли с газона на носилках.

«У меня очень неприятные новости о Диогу. Он пропустит чемпионат мира. У него серьезная травма икроножной мышцы. Думаю, из изначального диагноза уже все ясно. Более подробная информация появится у нас в ближайшие дни. Точно могу сказать, что ему не потребуется операция. Это очень грустная новость для самого Жоты, для нас и для сборной Португалии», — приводит Liverpool Echo слова Клоппа.

В сезоне-2022/23 Жота сделал 5 голевых передач в 8 матчах за «Ливерпуль». Также у него 1 гол и 2 результативных паса в 5 играх за сборную Португалии в Лиге наций-2022/23.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии по итогам жеребьевки групповой стадии попала в группу H вместе с Ганой, Уругваем и Кореей.