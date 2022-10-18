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Форвард «Ливерпуля» Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы икроножной мышцы

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диогу Жота (слева).
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий мерсисайдцев и сборной Португалии Диогу Жота выбыл на длительный срок и пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

Жота получил мышечную травму во втором тайме матча 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0). Футболиста унесли с газона на носилках.

«У меня очень неприятные новости о Диогу. Он пропустит чемпионат мира. У него серьезная травма икроножной мышцы. Думаю, из изначального диагноза уже все ясно. Более подробная информация появится у нас в ближайшие дни. Точно могу сказать, что ему не потребуется операция. Это очень грустная новость для самого Жоты, для нас и для сборной Португалии», — приводит Liverpool Echo слова Клоппа.

В сезоне-2022/23 Жота сделал 5 голевых передач в 8 матчах за «Ливерпуль». Также у него 1 гол и 2 результативных паса в 5 играх за сборную Португалии в Лиге наций-2022/23.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии по итогам жеребьевки групповой стадии попала в группу H вместе с Ганой, Уругваем и Кореей.

Диогу Жота
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ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
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Манчестер Сити

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