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Рой Кин считает, что Роналду не поможет «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат Англии

18:06
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса».

«Я был поражен. Это прекрасная новость для «Манчестер Юнайтед», для болельщиков и АПЛ. Конечно, он остается игроком мирового уровня. Люди могут сомневаться в Криштиану, но его голод и страсть остались при нем. Этот парень стоит огромных денег.

Мы видели его на Евро, он выиграл «Золотую бутсу». Чемпионат мира уже через полтора года. Он умный парень и возвращается, чтобы выигрывать.

Я не уверен, что он станет решающей фигурой, которая позволит завоевать трофеи, но победы в Кубке Англии и Кубке лиги вполне вероятны. Роналду — победитель. Он возвращается ради побед, но у «МЮ» остаются проблемы. Это полузащита и позиция вратаря.

В целом я вижу много плюсов в его переходе, но не думаю, что они выиграют премьер-лигу", — приводит слова Кина Metro со ссылкой на Sky Sports.

О переходе 36-летнего форварда из «Ювентуса» стало известно 27 августа. В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

Дополнительная информация:

https://metro.co.uk/2021/08/29/roy-keane-says-man-utd-have-two-problems-after-cristiano-ronaldo-return-15171403/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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