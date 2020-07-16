Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после поражения от «Арсенала» в 36-м туре чемпионата Англии (1:2) признал, что допустил ошибку, которая привела к голу. Также он добавил, что команда не может забыть, что выиграла АПЛ.

— Голы мы им подарили, — цитирует BBC ван Дейка. — Нам было сложно вернуться в игру. Сегодня «Ливерпуль» получил то, что заслужил. До этого не было ничего плохого, мы играли очень хорошо. Поэтому легко обвинить нас в том, что у нас уже есть титул, но пока я не ошибся, не было ничего плохого.

Я хотел выиграть матч, но мы не смогли это изменить. Попытаемся выиграть две последние встречи, но не можем забыть, что у нас был фантастический сезон. Быть чемпионами — это мечта.