Пол Скоулз: «Погба было бы трудно пройти в состав такого «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал выступление хавбека Поля Погба в текущем сезоне.

26-летний француз провел 7 матчей в АПЛ, в которых отметился двумя голевыми передачами.

— Мы знаем, что Погба — игрок мирового класса, но исходя из всех слухов и того, что происходит, вряд ли он останется в клубе на следующий сезон, — сказал Скоулз в эфире BT Sport. — Смог бы Поль пройти в этот состав? Если основываться на последних двух сезонах и выступлениях, ему было бы трудно конкурировать, особенно исходя из последних 3-4 матчей.