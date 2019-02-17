Поль Погба: "Стараюсь делиться опытом с молодыми игроками"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба​ признался, что старается делиться опытом с молодыми футболистами академии "красных дьяволов", передает The Sun.

– Стараюсь делиться опытом с младшими, потому что у меня был шанс сыграть на чемпионате мира, я был в финале Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. Хочу передать это молодым парням. Поколение Бекхэма, Скоулза, Батта, Гэри Невилла – это культура "Манчестер Юнайтед".

Когда приходишь из академии, хочешь играть в первой команде и делать большие вещи. Сейчас у нас есть Маркус Рэшфорд, все еще очень молодой, но талантливый игрок топ-уровня, я и Джесси Лингард. Вместе мы играем уже немало лет.

Однажды услышал, что в этом клубе нет возраста. Если молодой футболист готов играть, он получит возможность проявить себя. Вот так. Это "Манчестер Юнайтед". В этом клубе у тебя будет шанс. Молодые игроки могут прийти и проявить себя, получить удовольствие, а затем стать топ-футболистами в первой команде, – приводит слова Погба The Sun.

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