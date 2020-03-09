Спортивный обозреватель Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал игру «Тоттенхэма» под руководством Жозе Моуринью. По его словам, руководство «шпор» не предоставило португальцу необходимых ресурсов.

— Это не футбол Моуринью, — сказал Мерсон. — «Тоттенхэм» должен был кого-то купить, чтобы компенсировать отсутствие Кейна. И это им дорого обошлось. Причем там нет вины Моуринью. Я следил за карьерой Моуринью с самого начала. У него были более слабые команды, чем эта. Но нынешняя точно не похожа на команду Жозе. Если бы смотрел игры «Тоттенхэма» последние десять недель, то никогда не сказал бы, что ее тренирует Моуринью. Наблюдать за игрой «Тоттенхэма» все равно что следить за «Арсеналом» последние семь-восемь лет. Всем нравилось это зрелище, потому что мы знали, что игра будет веселой. Все любят команду, которая ничего не выигрывала. А Моуринью прирожденный победитель. Ему это не может нравиться. Вылет из Кубка Англии от «Норвича», еще поражения, проигрыш «Лейпцигу». Он не может получать от этого удовольствие.