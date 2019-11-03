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Покеттино выразил сожаление в связи с травмой Гомеша

22:27
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выражает сочувствие полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, который получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Англии.

На 79-й минуте встречи нападающий «шпор» Сон Хын Мин пытался догнать Гомеша на левом фланге и сделал подкат. После этого 26-летний португалец столкнулся с другим игроком «шпор», Сержем Орье, и его голеностопный сустав вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон после паузы показал корейскому нападающему прямую красную карточку.

«Мы все сожалеем о том, что случилось, — приводит слова Покеттино пресс-служба «Эвертона». — Я хочу передать свои наилучшие пожелания ему и его семье. Это трудный момент, и от имени «Тоттенхэма» я могу сказать, что мы выражаем сожаление».

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