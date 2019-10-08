Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отправился в Катар, сообщает Standard.co. На Ближнем Востоке он должен выступить на форуме, где также будут делегации, в том числе «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Эта поездка была запланирована несколько месяцев назад, и была одобрена руководством «Тоттенхэма». В Англию тренер вернется в четверг.

В воскресенье «Тоттенхэм» крупно проиграл «Брайтону» (0:3) в чемпионате Англии, а во вторник был разгромлен «Баварией» (2:7) в Лиге чемпионов.

В премьер-лиге «шпоры» занимают 9-е место с 11 очками. Выше «Тоттенхэма» располагаются такие команды, как «Вест Хэм», «Бернли» и «Кристал Пэлас».