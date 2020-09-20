Покер Сона! «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» в матче 2-го тура АПЛ. Лондонцы взяли верх со счетом 5:2.

Примечательно, что счет в матче открыли именно «святые», но потом «шпоры» отгрузили им пять мячей подряд. Покер оформил Сон Хын Мин.

У «Саутгемптона» дубль на своей счет записал Дэнни Ингс.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:5 (1:1)

Голы: Ингс, 32 (1:0). Сон Хын Мин, 45 (1:1). Сон Хын Мин, 47 (1:2). Сон Хын Мин, 64 (1:3). Сон Хын Мин, 73 (1:4). Кейн, 82 (1:5). Ингс, 90 — с пенальти (2:5).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу (Смоллбоун, 55), Уорд-Проуз, Армстронг (Телла, 69), Ингс, Адамс (Лонг, 80), Дженепо.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Хейбьерг, Уинкс, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 46), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Ламела, 61), Кейн (Бергвайн, 84).

Предупреждения: Ромеу, 5. Адамс, 39. Уорд-Проуз, 44. Ндомбеле, 45. Стивенс, 68. Доэрти, 79. Ло Сельсо, 90.

Судья: Кут (Англия).

20 сентября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».