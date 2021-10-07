Шоу: «Роналду улучшил атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед», у него непревзойденный менталитет»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о влиянии форварда Криштиану Роналду на команду.
«Роналду — звезда огромного масштаба, невероятно находится в раздевалке вместе с ним, учитывая, сколько он сделал за последние годы. Ты видишь, как он себя ведет, какой он профессионал. Для меня очевидно, почему он является топ-футболистом на протяжении многих лет. У него непревзойденный менталитет. Думаю, он уже помог нашим футболистам в этом плане, улучшив атмосферу в раздевалке», — приводит Goal слова Шоу.
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее 36-летний португалец уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год. В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей за команду и забил 5 голов.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/ronaldo-changed-man-utd-with-his-second-to-none-mentality/mkagkpfusfb519jhwlm3yl5q8
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