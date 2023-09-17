Почеттино: «По моментам «Челси» должен был легко обыгрывать «Борнмут»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал матч команды с «Борнмутом» (0:0) в рамках 5-го тура АПЛ.

«Не могу сказать, что я доволен, но это была очень конкурентная игра. Думаю, мы заслуживали большего, заслуживали победы. Мы должны были с легкостью выигрывать со счетом 1:0, 2:0, потому что в первые 30 минут у нас были моменты. Однако если вы не забили и не победили, возможно, стоит сказать людям, что усилий было недостаточно», — цитирует Почеттино Sky Sports.