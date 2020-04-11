Почему «золотое поколение» сборной Англии ничего не добилось. Отвечает Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу неудач «золотого поколения» сборной Англии. В начале века в составе команды играли такие звезды футбола, как Лэмпард, Дэвид Бэкхем, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Уэйн Руни, Джон Терри, Рио Фердинанд, и другие. Однако так сборная Англии ни на одном крупном турнире не проходила дальше четвертьфинала.

— Отчасти мы должны винить себя сами, — сказал Лэмпард в интервью EA Sports. — Сейчас, когда мы все уже закончили карьеры, легко быть предельно честными. Не могу говорить за всю группу, могу сказать за себя. Что касается меня... Все сложно. Да, я согласен, имена были громкие, мы могли добиться большего. Мы играли каждые два или четыре года, не каждую неделю. С «Челси» можно было исправить неудачный результат, с Англией нельзя было поправить неудачный турнир к следующему турниру. Мы выходили на Испанию, потом на Германию, потом на Бразилию. Все эти команды, к ним нужно относиться с уважением.

Да, мы были способны на большее. Были турниры, на которых мы должны были проходить дальше, и в этом наша вина. Что касается победы на этих турнирах, это право ником не дается автоматически. Мы упустили свой шанс. Я горжусь своими матчам за сборную Англии, я бы никогда их ни на что не променял. Но всем бы хотелось пройти дальше и что-нибудь выиграть.