Бывший нападающий «Спартака» Андре Шюррле, который недавно завершил карьеру, заявил, что сожалеет о том, что в свое время перешел в «Челси». Он не смог найти общий язык с главным тренером Жозе Моуринью.

«Он был очень груб, — приводит слова Шюррле Goal. — Всегда задавался вопросом: зачем это? Почему он так ко мне относится? Почему он поступает так с людьми?

В тот период времени я не мог работать под таким давлением. Иногда я возвращался домой и думал только о том, зачем мне все это нужно?

Он мог выпустить меня в основе, но потом заменить в перерыве. Повторить то же самое в следующем матче. А потом вообще отправить смотреть игру с трибун. Это сильно ударило по мне и моей уверенности в своих силах».