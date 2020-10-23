«Почему он поступает так с людьми?» Шюррле — об отношении к Моуринью
Бывший нападающий «Спартака» Андре Шюррле, который недавно завершил карьеру, заявил, что сожалеет о том, что в свое время перешел в «Челси». Он не смог найти общий язык с главным тренером Жозе Моуринью.
«Он был очень груб, — приводит слова Шюррле Goal. — Всегда задавался вопросом: зачем это? Почему он так ко мне относится? Почему он поступает так с людьми?
В тот период времени я не мог работать под таким давлением. Иногда я возвращался домой и думал только о том, зачем мне все это нужно?
Он мог выпустить меня в основе, но потом заменить в перерыве. Повторить то же самое в следующем матче. А потом вообще отправить смотреть игру с трибун. Это сильно ударило по мне и моей уверенности в своих силах».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.